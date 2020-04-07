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07 апреля 2020, вторник, 12:10 361
Общество 2020-04-07T12:10:40+03:00
Українські Новини
ВОЗ заявила, что миру не хватает 6 миллионов медсестер

ВОЗ заявила, что миру не хватает 6 миллионов медсестер

Ольга Фандорина
ВОЗ, Медики, Медицинский персонал, Медсестры
Медики. Фото: Український репортер
Медики. Фото: Український репортер

Пока из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что дефицит сестринского персонала во всем мире составляет по меньшей мере 5,9 миллиона кадров. Об этом говорится в докладе ВОЗ.

"В мире насчитывается немного менее 28 миллионов работников сестринских служб. С 2013 по 2018 г. их численность выросла на 4,7 миллиона. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 миллиона, причем наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки", - сообщают в организации.

Чтобы погасить потребность в медработнкиах, нужно увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год. Затраты на это составят примерно 10 долларов на душу населения в год.

Напомним, на помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей, они будут там 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.

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