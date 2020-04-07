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07 апреля 2020, вторник, 10:31 417
Медицина 2020-04-07T10:32:34+03:00
Українські Новини
В Киеве больше всего случаев коронавируса

В Киеве больше всего случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом, больше всего случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Киеве. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с предыдущим днем составляет почти 13%.

"В общем, если посмотреть на всю статистику, то больше всего случаев зарегистрировано в городе Киеве - это 253 случая, в Черновицкой области - 243 случая, в Ивано-Франковской области - 160 случаев", - сообщил Ляшко.


Как сообщали Українські Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения.

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Кроме того, по всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек.

Тем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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