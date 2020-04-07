В МОЗ объяснили, почему с собакой в парк можно, а с ребенком - нет

Украинцам запретили гулять в парках с детьми, потому что, по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, только суровые ограничительные меры позволяют украинцам воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции. Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV, видео опубликовано в YouTube.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов - и мы будем воздерживаться от контактов. Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции", - сказал Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что вопрос с детьми такой же, как и с рынками.

"Вопрос о прогулках с детьми в парках - это то же самое, что и с рынками. Рынки были запрещены. На позапрошлой неделе я лично подписал постановление главного санврача, которое четко регламентировало, когда именно органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам - при соблюдении определенных условий. Сейчас мы анализируем с Нацполицией и видим, что происходят системные нарушения...", - заявил Ляшко.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах.

Также юрист разъяснил, какие места считаются общественными.