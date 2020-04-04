Новые карантинные ограничения. Можно ли ходить по улице без маски

Из-за распространения коронавируса в Украине Кабмин увеличил количество ограничений. Среди них и запрет находиться в общественном месте без маски. Українські Новини расскажут, можно ли находится без защитной маски на улице.

Так, согласно постановлению Кабмина №211, во всех общественных местах украинцы должны находиться в маске или респираторе.

Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

Поэтому Кабмин рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах.

А юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Также в Украине ограничат время пребывания на улице.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что умерших от коронавируса киевлян будут кремировать.

Тем временем первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в аптечной сети "Фармация" в наличии около 70 тыс. медицинских масок, запасы которых постоянно обновляются, а также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки.