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07 апреля 2020, вторник, 09:31 372 Инфографика
Общество 2020-04-07T09:36:24+03:00
Українські Новини
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек

В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Украине за сутки 143 новых случаев коронавируса, которым по всему миру заболели больше 1,3 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что всего в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 77 случаев;
  • Волынская область - 34 случая;
  • Днепропетровская область - 15 случаев;
  • Донецкая область - 10 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 160 случаев;
  • Кировоградская область - 53 случая;
  • г. Киев - 253 случая;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Львовская область - 29 случаев;
  • Луганська область - 3 случая;
  • Одесская область - 30 случаев;
  • Полтавская область - 12 случаев;
  • Ровенская область - 40 случаев;
  • Сумская область - 51 случай;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 13 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 247 случаев;
  • Черкасская область - 62 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения.

Тем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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