В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек

В Украине за сутки 143 новых случаев коронавируса, которым по всему миру заболели больше 1,3 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. Так, сообщается, что всего в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 77 случаев; Волынская область - 34 случая; Днепропетровская область - 15 случаев; Донецкая область - 10 случаев; Житомирская область - 11 случаев; Закарпатская область - 38 случаев; Запорожская область - 41 случай; Ивано-Франковская область - 160 случаев; Кировоградская область - 53 случая; г. Киев - 253 случая; Киевская область - 97 случаев; Львовская область - 29 случаев; Луганська область - 3 случая; Одесская область - 30 случаев; Полтавская область - 12 случаев; Ровенская область - 40 случаев; Сумская область - 51 случай; Тернопольская область - 168 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 13 случаев; Хмельницкая область - 10 случаев; Черновицкая область - 247 случаев; Черкасская область - 62 случая; Черниговская область - 7 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения. Тем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.