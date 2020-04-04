Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем

Уже с понедельника, 6 апреля, в Украине начинают действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. Одним из таких ограничений является запрет передвигаться по улице компаниями больше двух человек.

Так, согласно распоряжению Кабмина, которое он принял в пятницу, с 6 апреля украинцам запретят передвигаться по улице группами больше двух человек.

Однако есть несколько исключений. Так, разрешено передвигаться группами более двух человек в случаях случаев служебной необходимости и сопровождения детей независимо от их количества.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что тяжелые случаи коронавируса фиксируют даже среди молодых и здоровых.

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также в армии зафиксирован новый случай коронавируса.