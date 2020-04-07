У Києві найбільше випадків коронавірусу

У той час, як в Україні вже майже півтори тисячі хворих на коронавірус, найбільше випадків захворювання Covid-19 зареєстровано в Києві. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, приріст підтверджених випадків COVID-19 у порівнянні з попереднім днем становить майже 13%.

"Загалом, якщо подивитися на статистику, то найбільше випадків зареєстровано в місті Києві - це 253 випадки, в Чернівецькій області - 243 випадки, у Івано-Франківській області - 160 випадків", - повідомив Ляшко.



Як повідомляли Українські Новини, на 26-й день карантину в Україні набули чинності нові обмеження.



Також у МОЗ пояснили, чому з собакою в парку можна, а з дитиною - ні.



Крім того, у всьому світі на коронавірус захворіли понад 1,3 млн осіб.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людей і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.