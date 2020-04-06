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06 апреля 2020, понедельник, 08:49 2101
Общество 2020-04-06T08:50:54+03:00
Українські Новини
Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения

Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Сегодня начался 26-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и ужесточил новыми ограничениями.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 18 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также мы писали о том, как будут наказывать за нарушение карантина и как выгулять собаку и не нарваться на штраф.

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Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения
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