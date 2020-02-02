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02 февраля 2020, воскресенье, 12:19 398
Общество 2020-02-02T12:20:01+02:00
Українські Новини
Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки"

Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки"

Анна Рудык
Слуга народа, Собаки, фотожабы, Евгений Брагарь
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак

После того, как соцсети троллили совет депутата "Слуги народа" Евгения Брагара пенсионерке продать собаку и расплатиться с долгами за коммуналку, пользователи сгенерировали еще и большое количество фотожаб и мемов на эту тему.

Так, депутат посоветовал пенсионерке, которая в прямом эфире программы "Голос народа" пожаловалась на дорогую коммуналку, продать собаку и таким образом расплатиться с долгами за коммуналку.

Українські Новини собрали самые забавные мемы и фотожабы, связанные с высказыванием "слуги народа".

Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Тарас ПисаржевскийМем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Тарас Писаржевский

Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр БабакМем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак

Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Олег ДовганикМем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Олег Довганик

Фотожаба о высказывании Фотожаба о высказывании "слуги народа". Фото: Дмитрий Корнейчук/Фейсбук

Мем о Мем о "продаже собак для оплаты коммуналки". Фото: Фейсбук/Вячеслав Чечило

Мем о высказывании Мем о высказывании "слуги народа". Фото: Фейсбук/Вячеслав Чечило

Мем про высказывание Брагаря. Фото: Алекс Дрон/ФейсбукМем про высказывание Брагаря. Фото: Алекс Дрон/Фейсбук

Мем о высказывании Мем о высказывании "слуги народа". Фото: Дмитрий Корнейчук/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.

Тем временем в "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу.

Также сообщалось, что Брагар пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе. Он заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе.

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