Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки"

После того, как соцсети троллили совет депутата "Слуги народа" Евгения Брагара пенсионерке продать собаку и расплатиться с долгами за коммуналку, пользователи сгенерировали еще и большое количество фотожаб и мемов на эту тему. Так, депутат посоветовал пенсионерке, которая в прямом эфире программы "Голос народа" пожаловалась на дорогую коммуналку, продать собаку и таким образом расплатиться с долгами за коммуналку. Українські Новини собрали самые забавные мемы и фотожабы, связанные с высказыванием "слуги народа". Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук\/Тарас Писаржевский Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук\/Александр Бабак Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Олег Довганик Фотожаба о высказывании "слуги народа". Фото: Дмитрий Корнейчук\/Фейсбук Мем о "продаже собак для оплаты коммуналки". Фото: Фейсбук\/Вячеслав Чечило Мем о высказывании "слуги народа". Фото: Фейсбук\/Вячеслав Чечило Мем про высказывание Брагаря. Фото: Алекс Дрон\/Фейсбук Мем о высказывании "слуги народа". Фото: Дмитрий Корнейчук\/Фейсбук Как сообщали Українські Новини, пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги. Тем временем в "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу. Также сообщалось, что Брагар пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе. Он заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе.