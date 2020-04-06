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06 апреля 2020, понедельник, 20:07 314
Силовые структуры 2020-04-06T20:07:26+03:00
Українські Новини
Нарушителей карантина в парках "отлавливают" более 7 тыс. правоохранителей

Нарушителей карантина в парках "отлавливают" более 7 тыс. правоохранителей

Надежда Комендантова
Нарушители, правоохранители, Нацполиция, усиление карантина, Ужесточение карантина
Парк
Парк "Позняки" утром 6 апреля. Фото: Страна

Полиция составила 3 922 административных протокола о нарушении режима карантина, который был значительно усилен с 6 апреля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции", - говорится в нем.

Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств.

Согласно сообщению, ежедневно к несению службы привлекается около 22 тыс. правоохранителей, в том числе полицейских и военнослужащих национально гвардии.

В течение минувших выходных к обеспечению общественной безопасности и порядка были задействованы более 7 тыс. правоохранителей, которые контролировали соблюдение карантинных правил в парковых и рекреационных зонах.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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