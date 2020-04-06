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06 апреля 2020, понедельник, 11:15 20
Общество 2020-04-06T11:15:15+03:00
Українські Новини
За день Минздрав получил почти 400 подозрений на коронавирус

За день Минздрав получил почти 400 подозрений на коронавирус

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

5 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 373 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой в мире заразились 1,2 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 6 апреля в Центр общественного здоровья поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 5 864 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружены 1 319 случаев инфицирования, 38 человек умерли, 28 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

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Теем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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