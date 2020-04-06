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06 квітня 2020, понеділок, 11:15 6
Суспільство 2020-04-06T11:27:26+03:00
Українські Новини
За день МОЗ отримав майже 400 підозр на коронавірус

За день МОЗ отримав майже 400 підозр на коронавірус

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Підозра на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

5 квітня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 373 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, якою в світі заразилися 1,2 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на ранок 6 квітня в Центр громадського здоров'я надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 5 864 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку проведення досліджень виявлено 1 319 випадків інфікування, 38 осіб померли, 28 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 осіб до 38 порівняно з попередньою добою.

Тим часом Україна 26-й день на карантині: в силу вступають нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити вулицею групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

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