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04 квітня 2020, субота, 22:33 9
Суспільство 2020-04-04T22:46:12+03:00
Українські Новини
Нові карантинні обмеження. Чи можна ходити вулицею без маски

Нові карантинні обмеження. Чи можна ходити вулицею без маски

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, медичні маски
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

Через поширення коронавірусу в Україні Кабмін збільшив кількість обмежень. Серед них і заборона перебувати в громадському місці без маски. Українські Новини розкажуть, чи можна перебувати без захисної маски на вулиці.

Так, згідно з постановою Кабміну №211, у всіх громадських місцях українці повинні знаходитися у масці або респіраторі.

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Тому Кабмін рекомендує перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можете опинитися на території, що підпадає під визначення "громадське місце".

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях.

А юрист роз'яснив, які місця вважаються громадськими.

Також в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що померлих від коронавірусу киян будуть кремувати.

Тим часом перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що в аптечній мережі "Фармація" в наявності близько 70 тис. медичних масок, запаси яких постійно оновлюються, а також в достатній кількості є дезінфікуючі засоби і рукавички.

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