Киев распределил 70 тыс. медицинских масок в аптеки "Фармация"

В то время, как маски начали продвать в автоматах, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в аптечной сети "Фармация" в наличии около 70 тыс. медицинских масок, запасы которых постоянно обновляются, а также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - написал Поворозник.

Он заявил, что в свободном доступе можно купить как одноразовую, так и марлевую маску многоразового использования. Также в достаточном количестве в продаже есть дезинфицирующие средства и перчатки.

Ранее Українські Новини сообщали о том, где еще в Киеве можно купить медицинские маски и по какой цене.

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