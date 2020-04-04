Умерших от коронавируса киевлян будут кремировать

Умерших от коронавируса, которым в Украине заразились больше тысячи человек, киевлян будут кремировать. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в интервью "Радио свобода", передают Українські Новини.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - отметил Кличко.

При этом мэр столицы сообщил, что его поездки на Труханов остров не являются прогулками.

"Это не прогулки. Это тренировки. Мой принцип - в здоровом теле, здоровый дух. И два-три раза в неделю я действительно проезжаю Трухановым мостом, совмещаю и тренировки. И нет ничего лучше, чем самому следить за всеми событиями, которые происходят в городе, и ничего лучше велосипеда найти нельзя", - добавил Кличко.

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