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03 апреля 2020, пятница, 17:52 282
Жизнь 2020-04-03T17:55:05+03:00
Українські Новини
Дизайнер обуви Versace и Dolce&Gabbana умер от коронавируса

Дизайнер обуви Versace и Dolce&Gabbana умер от коронавируса

Елизавета Кесельман
Смерть, Versace, Смерть от коронавируса, Смерть звезды, Dolce&Gabbana
Серджио Росси.Фото: instagram/sergiorossi
Серджио Росси.Фото: instagram/sergiorossi

По данным на 3 апреля в Италии от коронавируса погибли 13 915 человек. Также от инфекции в стране умер дизайнер обуви известных брендов Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaia – Серджио Росси. Об этом передает агентство ANSA.

Знаменитому модельеру было 85 лет, когда его госпитализировали с подозрением на коронавирус. На данный момент врачи не вынесли посмертного точного диагноза, однако предполагается, что причиной смерти была именно инфекция.

Помимо того, что Росси был дизайнером выше перечисленных брендов, он также был основателем одноименного бренда Sergio Rossi, созданного им в 1968 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее от коронавируса умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. 

Также известная актриса польского просихождения Барбара Брыльска рассказала, что борется с онкологией. 

Тем временем, от смертельной пневмании умерла известная актриса кино, а также "Мисс Италия" Лючия Бозе, а украинская актриса Ольга Куриленко рассказала, как ей удалось вылечиться от коронавируса. 

Кроме того, Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон. Однако по последним данным, звездной паре удалось вылечиться. 

 

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