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  • В Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч
03 апреля 2020, пятница, 15:48 93
Мир 2020-04-03T16:15:20+03:00
Українські Новини
В Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч

В Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Испания стала одним из эпицентров коронавируса. По рассказам врачей, главная больница Мадрида переполнена больными, пациенты умирают прямо в очередях. За все время эпидемии, в Испании от коронавируса погибли 11 тысяч человек. Об этом передает испанский вещатель RTVE.

Сообщается, что за минувшие сутки число зараженных достигло 117 710, что на 7 500 случаев больше чем вчера. В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

По данным Министерства здравоохранения Испании, только за последние сутки умерли 932 человека. Всего число жертв COVID-19 в стране достигло почти 11 тысяч. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на критически сложную ситуацию, в Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса. 

Тем временем, в Италии от коронавируса умерли 63 медицинских работника. 

Кроме того, в Ватикане коронавирусом заразился кардинал Италии Анджело Де Донатис.

Количество заболевших коронавирусом по всему миру достигло миллиона.

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