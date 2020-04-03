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03 апреля 2020, пятница, 14:42 331
Общество 2020-04-03T15:19:08+03:00
Українські Новини
В разгар пандемии на Буковине верующие массово целовали икону

В разгар пандемии на Буковине верующие массово целовали икону

Кира Молчанова
Церковь, Карантин, Черновицкая область, Черновцы, коронавирус в Черновцах

Накануне закрытия Черновицкой области на въезд и выезд в церкви села Волока прошла служба, во время которой прихожане по очереди целовали икону.

Видео появилось в Telegram-канале "Коронавирус онлайн" с пометкой "Волока, Черновицкая область" 30 марта. Позже его распространили разные  YouToube-каналы.

Скриншот: https://t.me/c/1499208143/1261Скриншот: https://t.me/c/1499208143/1261

На кадрах видно, как в церкви стоят прихожане, большинство которых без масок. В масках - единицы. Во время литургии они по очереди подходят к одной и той же иконе и целуют ее. Икону при этом не дезинфицируют. Священники не пытаются остановить верующих.

Видео опубликовано 30 марта. Однако, когда именно прошла служба — не указано.

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