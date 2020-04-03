В разгар пандемии на Буковине верующие массово целовали икону

Накануне закрытия Черновицкой области на въезд и выезд в церкви села Волока прошла служба, во время которой прихожане по очереди целовали икону. Видео появилось в Telegram-канале "Коронавирус онлайн" с пометкой "Волока, Черновицкая область" 30 марта. Позже его распространили разные YouToube-каналы. Скриншот: https:\/\/t.me\/c\/1499208143\/1261 На кадрах видно, как в церкви стоят прихожане, большинство которых без масок. В масках - единицы. Во время литургии они по очереди подходят к одной и той же иконе и целуют ее. Икону при этом не дезинфицируют. Священники не пытаются остановить верующих. Видео опубликовано 30 марта. Однако, когда именно прошла служба — не указано. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XgwyKW1FI3c" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля в Черновицкой области 143 случая заболевания коронавирусом. Ранее в Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили диагноз коронавирус. Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 2 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 570 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, к Из 942 случаев заражения коронавирусом, в Украине в больницах находятся 477 пациентов госпитализированы. Из них 16 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ. ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.