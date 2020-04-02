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  • В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
02 апреля 2020, четверг, 10:04 1702 Инфографика
Политика 2020-04-02T10:28:53+03:00
Українські Новини
В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев

В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 51 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 10 случаев;
  • Донецкая область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • г. Киев - 160 случаев;
  • Киевская область - 64 случая;
  • Львовская область - 11 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 14 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 19 случаев;
  • Сумская область - 26 случаев;
  • Тернопольская область - 106 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черновицкая область - 143 случая;
  • Черкасская область - 54 случая;
  • Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, глава ОГА заявлял, что в Черновицкой области за сутки почти 40 новых зараженных коронавирусом.

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.

Также мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.

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