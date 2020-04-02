В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 51 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 10 случаев;

Донецкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Кировоградская область - 7 случаев;

г. Киев - 160 случаев;

Киевская область - 64 случая;

Львовская область - 11 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 14 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 19 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 106 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черновицкая область - 143 случая;

Черкасская область - 54 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, глава ОГА заявлял, что в Черновицкой области за сутки почти 40 новых зараженных коронавирусом.

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.