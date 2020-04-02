В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 51 случай; Волынская область - 10 случаев; Днепропетровская область - 10 случаев; Донецкая область - 7 случаев; Житомирская область - 6 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 19 случаев; Ивано-Франковская область - 74 случая; Кировоградская область - 7 случаев; г. Киев - 160 случаев; Киевская область - 64 случая; Львовская область - 11 случаев; Луганская область - 3 случая; Одесская область - 14 случаев; Полтавская область - 5 случаев; Ровенская область - 19 случаев; Сумская область - 26 случаев; Тернопольская область - 106 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 4 случая; Хмельницкая область - 6 случаев; Черновицкая область - 143 случая; Черкасская область - 54 случая; Черниговская область - 3 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, глава ОГА заявлял, что в Черновицкой области за сутки почти 40 новых зараженных коронавирусом. Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились. Также мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.