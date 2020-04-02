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02 апреля 2020, четверг, 21:15 1194
Общество 2020-04-02T21:18:08+03:00
Українські Новини
Элладская церковь перенесла празднование Пасхи

Элладская церковь перенесла празднование Пасхи

Ярина Вацяк
Пасха, Церковь, Религия, Карантин, Коронавирус, ПЦУ, Пасха-2020
Священный Синод Элладской церкви. Фото: Cerkvarium
Священный Синод Элладской церкви. Фото: Cerkvarium

Постоянный Священный Синод Элладской церкви, который проводился внепланово 1 апреля в режиме телеконференции, решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая в то время как украинские власти на пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ.

Это связано с беспрецедентными карантинными мерами, введенными правительством Греции из-за угрозы пандемии коронавируса, пишет Cerkvarium.

"Синодала призвали верующих оставаться дома до 11 апреля, с болью признав, что временный отказ от Причастия на этот период - беспрецедентная ситуация. При этом позиция церкви о том, что через Евхаристию вирусная болезнь распространяться не может, остается неизменной", - говорится в нем.

Также отмечается, что Синод ради сохранения духа синодальной единства запретил кому-либо - от епископов до диаконов - давать какие-либо комментарии в СМИ, кроме митрополита Навпактского и Святовласиевского Иерофея.

Как отметил представитель ПЦУ Евстратий Зоря, речь идет именно о переносе пасхального богослужения, а не праздновании Пасхи.

"Решение Синода Церкви Греции заключается в том, что общее, открытое для всех без ограничений Пасхальное богослужение будет проведено в ночь с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы. 27 мая - праздник Предание Пасхи, то есть завершения 40-дневного периода Пасхальных торжеств. По традиции служба в этот день и так совершается по тому же образом, что и на Пасху, в первый день Пасхи. Решение Синода лишь добавляет, что эта служба будет отправлена ​​ночью - как и на Пасху", - написал он в Facebook.

Пост в Facebook Евстратия ЗориПост в Facebook Евстратия Зори

Как сообщали Українські Новини ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

В 2020 году православную Пасху будут отмечать 19 апреля, а католики на неделю раньше - 12 апреля.

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