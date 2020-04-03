За день Минздрав получил почти 600 подозрений на коронавирус

2 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 570 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой в Украине заразились больше 900 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 3 апреля в Центр общественного здоровья поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 4 404 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований установлено 942 случая инфицирования, 23 человека умерли, 19 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе.

Также на коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями.

Ранее в ВОЗ рассказали, что нельзя делать в самоизоляции.

Кроме того, по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615.