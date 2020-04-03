подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 11:20 519
Медицина 2020-04-03T11:25:38+03:00
Українські Новини
За день Минздрав получил почти 600 подозрений на коронавирус

За день Минздрав получил почти 600 подозрений на коронавирус

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

2 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 570 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой в Украине заразились больше 900 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 3 апреля в Центр общественного здоровья поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 4 404 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований установлено 942 случая инфицирования, 23 человека умерли, 19 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе.

Также на коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями.

Ранее в ВОЗ рассказали, что нельзя делать в самоизоляции.

Кроме того, по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине Подозрение на коронавирус

За сутки Минздрав получил почти 500 подозрений на ...
В МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать...
Эпидемия коронавируса показала, что наша медицина ...
Украина приближается к пику пандемии COVID-19, — М...
В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам
Новости
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция 12:00
ОП-ЗЖ будет контролировать работу правительственной Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ, - Пузанов 11:59
С сегодняшнего дня Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и автомобилей 11:57
Луганская полиция похвасталась маской с нашивкой фирменного знака 11:45
Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом 11:38
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok