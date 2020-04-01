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01 апреля 2020, среда, 14:19 920
Медицина 2020-04-01T14:28:35+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из-за границы

В Черновицкой области от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из-за границы

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили диагноз коронавирус после того, как 31 марта сообщили о еще двух пациентах с COVID-19, которые умерли в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной государственной администрации в соцсети Facebook.

Сообщается, что инфицирована коронавируса женщина умерла в Сокирянской районной больницы.

Она была 1952 года из села Ломачинцы.

14 марта женщина вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля в нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.

В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

Как сообщали Українсткі Новини, на пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ.

31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17 по сравнению с предыдущими сутками, больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве -134.

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