В Черновицкой области за сутки почти 40 новых зараженных коронавирусом, - глава ОГА

В Черновицкой области, где был выявлен в начале марта первый в Украине случай коронавируса, за последние сутки диагностировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

Так, он сообщил, что всего в Черновицкой области количество зараженных коронавирусом составляет 143 человека.

"По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 39 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество установленных инфицированных людей на территории Черновицкой области достигло цифры в 143 человека”, - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 апреля еще один человек умер от COVID-19. Жертва коронавируса проживала в селе Ломачинцы Сокирянского района. В этот же день один человек выздоровел. Таким образом, от вируса в области вылечились 8 человек.

Глава ОГА также сообщил, что уже 10 врачей заразились коронавирусом, из них четверо – на рабочем месте.

Осадчук, кроме того, предоставил географию распространения новых случаев. По его словам болезнь обнаружена во многих районах области.

Губернатор заверил, что областная лаборатория круглосуточно проводит тесты на выявление COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Также в Украине подтверждено 794 случая заражения COVID-19. 20 человек умерли.