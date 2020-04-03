В Украине 16 человек, больных коронавирусом, на аппарате ИВЛ, – Ляшко

Из 942 случаев заражения коронавирусом, в Украине в больницах находятся 477 пациентов госпитализированы. Из них 16 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 пациентам. Это люди с тяжелым течением коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

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Как сообщали Українськi Новини, украинское посольство в США попросило генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить аппараты искусственной вентиляции легких.

До этого то же самое сделала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине всего 3500 таких аппаратов.

До этого временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области 204 таких аппарата.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране насчитывается 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких.