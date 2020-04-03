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03 апреля 2020, пятница, 11:57 13
Силовые структуры 2020-04-03T11:57:14+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и автомобилей

С сегодняшнего дня Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и автомобилей

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Въезд на авто. Фото: pixabay.com
Въезд на авто. Фото: pixabay.com

Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств с пятницы, 3 апреля.

Об этом говорится в сообщении председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С 00:00 03.04.20 в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. На въезде и выезде территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций: с. Звенячин Заставнивского района, с. Атаки Хотинского района, с. Оршовцы Кицманского района, г. Вижница, г. Новоднестровск", - сказано в нем.

Отмечается, что посты начнут действовать с 12:00 3 апреля - любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.

Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств: грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию); транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области); транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области; транспортных средств сельскохозяйственного назначения; транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Также указано, что карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют в отдельных населенных пунктах области, будут сняты.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Также больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

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