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03 апреля 2020, пятница, 13:38 1195
Общество 2020-04-03T13:38:15+03:00
Українські Новини
В Киеве более 60 аппаратов ИВЛ — в нерабочем состоянии, — Кличко

В Киеве более 60 аппаратов ИВЛ — в нерабочем состоянии, — Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Больницы, Аппарат ИВЛ
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко

В то время, как в Украине 16 больных коронавиурсом находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, 44 медицинских учреждения в Киеве оснащены 380 аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня в 44 медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Кличко отметил, что это количество аппаратов ИВЛ было приобретено до 2020 года.

Также за средства резервного фонда Киев планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ, 17 из которых ожидаются в ближайшее время.

Он заявил, что все имеющиеся аппараты ИВЛ находятся в хорошем техническом состоянии и оказывают помощь.

Также в Киеве есть еще более 60 нерабочих аппаратов ИВЛ — некоторые из них изношенные и ждут ремонта, на некоторых нужно заменить детали.

По его словам, решением этих проблем уже занимаются.

Как сообщали Українськi Новини, Советник мэра Киева Максим Бахматов заявляет, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Киевской городской клинической больнице №17 только 2 предназначены для больных коронавирусом.

украинское посольство в США попросило генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить аппараты искусственной вентиляции легких.

До этого то же самое сделала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине всего 3500 таких аппаратов.

До этого временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области 204 таких аппарата.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране насчитывается 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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