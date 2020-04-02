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02 апреля 2020, четверг, 16:40 200
Общество 2020-04-02T16:42:24+03:00
Українські Новини
Посольство в США присоединилось к просьбе Супрун и попросило Маска дать Украине аппараты ИВЛ

Посольство в США присоединилось к просьбе Супрун и попросило Маска дать Украине аппараты ИВЛ

Кира Молчанова
Посольство, SpaceX, Илон Маск, Tesla, Ульяна Супрун, Аппарат ИВЛ
ИВЛ, Фото: 2day.kh.ua
ИВЛ, Фото: 2day.kh.ua

После того, как экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун попросила генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить аппараты искусственной вентиляции легких, то же самое сделало украинское посольство в США.

Об этом посольство написало в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

В марте Маск анонсировал, чтоTesla начнет производить аппараты ИВЛ.

31 марта он написал, что готов бесплатно предоставить больницам по всему миру имеющиеся дополнительные аппараты в регионах доставки Tesla, однако только тем, где они немедленно необходимы пациентам, а не для хранения на случай надобности.

"Ситуация с пандемией в Украине достигает своего пика, апрель будет самым сложным. Людям в больницах необходимы аппараты. Мы готовы сотрудничать", - ответило на пост Маска посольство Украины в США.

Всего пост Маска собрал 11,5 тыс. комментариев.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 2 апреля в Украине лабораторно подтверждены 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 из которых летальные.

Госпитализированы 398 заболевших, остальные получают амбулаторное лечение.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 больной.

Что такое ИВЛ и обеспечена ли ими Украина: Минздрав назвал количество аппаратов.

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