Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 предназначены для больных с COVID-19, — результаты проверки киевской больницы

Советника мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Максим Бахматов заявляет, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Киевской городской клинической больнице №17 только 2 предназначены для больных коронавирусом, которых в Украине уже больше 800.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на экспертный независимый аудит данной больницы, передают Українськi Новини.

"Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня... Общее количество аппаратов ИВЛ 24! На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей к главным санэпидемврачам... Общее количество аппаратов ИВЛ 24! Нерабочих - 8. Рабочих - 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, которым может осложняться COVID-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения COVID-19. Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин. И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2", - написал он.

Бахматов отметил, что соответствующий аппарат ИВЛ стоит 500 тыс. гривен.

"Та же история с СРАР-аппаратами (3 млн гривен), мониторами (750 тыс. гривен), аспираторами (64 тыс. гривен), пульсоксиметрами (40 тыс. гривен), насосами шприцевыми (270 тыс. гривен) и волюметричними (482 тыс. гривен) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно!" - добавил он.

Бахматов подчеркнул, что в данной больнице уже "прокладывают кислородную магистраль".

"Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики... После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 - инфекционное отделение и 12 - отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10 606 092 гривен", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, украинское посольство в США попросило генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить аппараты искусственной вентиляции легких.

До этого то же самое сделала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине всего 3500 таких аппаратов.

До этого временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области 204 таких аппарата.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране насчитывается 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких.