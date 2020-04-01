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01 апреля 2020, среда, 18:20 156
Общество 2020-04-01T19:15:32+03:00
Українські Новини
Ульяна Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

Ульяна Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

Кира Молчанова
Супрун, SpaceX, Илон Маск, Аппараты ИВЛ
Ульяна Супрун. Скриншот: DW
Ульяна Супрун. Скриншот: DW

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун ответила на предложение главы глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска бесплатно разослать аппараты ИВЛ в больницы мира и попросила прислать несколько в Украину — в Киеве таких аппаратов 204.

В своем Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", — написал он.

Ульяна Супрун ответила ему в комментарии и попросила помочь.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек населения. Пожалуйста, помогите нам", — написала Супрун.

Скриншот твитта https://twitter.com/elonmusk/status/1245009716935188481Скриншот твитта https://twitter.com/elonmusk/status/1245009716935188481

Как сообщали Українські Новини, что в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая.

Что такое ИВЛ и обеспечена ли ими Украина: Минздрав назвал количество аппаратов.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить симптомы гриппа и коронавируса.

До этого основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что передаст США (Калифорния) 1 255 аппаратов искусственной вентиляции для легких, которые он закупил в Китае.

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