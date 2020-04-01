Ульяна Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун ответила на предложение главы глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска бесплатно разослать аппараты ИВЛ в больницы мира и попросила прислать несколько в Украину — в Киеве таких аппаратов 204.

В своем Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", — написал он.

Ульяна Супрун ответила ему в комментарии и попросила помочь.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек населения. Пожалуйста, помогите нам", — написала Супрун.

Скриншот твитта https://twitter.com/elonmusk/status/1245009716935188481

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До этого основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что передаст США (Калифорния) 1 255 аппаратов искусственной вентиляции для легких, которые он закупил в Китае.