Что такое ИВЛ и обеспечена ли ими Украина: Минздрав назвал количество аппаратов

В Украине в отделениях интенсивной терапии насчитывается 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3,5 тыс. аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективных планах перепрофилирования больниц в дальнейшем будут использоваться для предоставления реанимационной помощи больным на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

Также, по словам замминистра, значительное количество аппаратов искусственной вентиляции легких есть в операционных, где проводятся плановые операции.

Ляшко напомнил, что проведение плановых операций на период карантина запрещено, поэтому эти аппараты могут быть использованы для предоставления помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Аппарат искусственной вентиляции легких (аппарат ИВЛ) — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.

Аппарат ИВЛ может использоваться как для инвазивной (через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути пациента или через трахеостому), так и для неинвазивной искусственной вентиляции легких — через маску.

Как сообщали Українськi Новини, государственный концерн "Укроборонпром" готов передать частным производителям для налаживания производства документацию аппаратов искусственной вентиляции легких "БРИЗ-Т".

Киев увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции легких на 100 штук до 300.

Ранее сообщалось, что в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая.