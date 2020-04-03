У Києві понад 60 апаратів ШВЛ — в неробочому стані, — Кличко

В той час, як в Україні 16 хворих на коронавіурс знаходяться у важкому стані на апаратах ШВЛ, 44 медичних заклади у Києві оснащені 380 апаратами штучної вентиляції легенів.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні в 44 медустановах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легенів", - сказав він.

Кличко зазначив, що ці апарати ШВЛ було придбано до 2020 року.

Також за кошти резервного фонду Київ планує придбати ще 52 апарати ШВЛ, 17 з яких очікуються найближчим часом.

Він заявив, що всі наявні апарати ШВЛ знаходяться в хорошому технічному стані і надають допомогу.

Також у Києві є ще більше 60 неробочих апаратів ШВЛ — деякі з них зношені і чекають ремонту, на деяких потрібно замінити деталі.

За його словами, вирішенням цих проблем вже займаються.

Як повідомляли Українські Новини, радник мера Києва Максим Бахматов заявляє, що з 24 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у Київській міській клінічній лікарні №17 тільки 2 призначені для хворих коронавірусом.

українське посольство в США попросило генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати апарати штучної вентиляції легенів.

До цього те ж саме зробила екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні всього 3500 таких апаратів.

До цього тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в Київській області 204 таких апарату.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в країні налічується 4000 апаратів штучної вентиляції легенів.