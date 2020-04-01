Сколько в Киевской области аппаратов ИВЛ: хватит ли для обеспечения области

В то время, как в Киеве стало больше аппаратов искусственного дыхания, инфекционные отделения больниц Киевской области оснащены 204 аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом сказал на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"У нас на сегодня, в наших инфекционных отделениях больниц, есть 204 таких аппаратов ИВЛ", - сказал он.

Также Володин сообщил, что Киевобладминистрация заключила договор на закупку еще 46 аппаратов ИВЛ.

По его словам, такого количества аппаратов ИВЛ будет достаточно для среднего обеспечения области.

Все закупки осуществлены за бюджет Киевской области.

Володин отмечает, что закупкой также занимается Антикризисный центр помощи Киевской области, который в ближайшее время планирует осуществить новые закупки.

Как сообщали Україські Новини, что такое ИВЛ и обеспечена ли ими Украина: Минздрав назвал количество аппаратов.

Киев увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции легких на 100 штук до 300.

Ранее сообщалось, что в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая.