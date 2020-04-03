В столичных больницах с пневмонией лежат почти 400 человек

В то время, как в Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 189 случаев, в столичных больницах находятся почти 400 человек, больных различными видами пневмонии.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хочу подчеркнуть: в столичных больницах с диагнозом "пневмония" сегодня находятся почти 400 больных", — сказал он.

Кличко сообщил, что у всех пациентов с пневмониями уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса, так как на данный момент в больницах есть тесты, определяющие его наличие.

По его словам, врачи отмечают, что далеко не все случаи пневмонии — это осложнения из-за коронавируса.

Кличко призвал людей сразу обращаться к врачу при подозрении на коронавирус или пневмонию.

https://www.youtube.com/watch?v=PrHKCNbaXHs" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, 2 апреля Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями.

Кроме того, сейчас в лесополосе на границе Киева нельзя проводить пикники из-за карантина.

В Госстате рассказали, что в декабре 2019 года от гриппа и пневмонии умерли 458 человек, в январе 2020 года - 621 человек.