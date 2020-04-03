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03 апреля 2020, пятница, 09:48 39
Медицина 2020-04-03T09:48:25+03:00
Українські Новини
Сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе

Сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, лечение коронавируса, Плаквенил
Коронавирус
Коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует поставку в регионы 2,3 тыс. упаковок препарата  "Плаквенил", действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции, в пятницу.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения со ссылкой на слова министра, передают Українськi Новини.

"У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с "УкрМедПостач" и уже завтра лекарство поедет в области", - цитируются в сообщении слова министра.

"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое используют при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции.

"На следующей неделе мы получим достаточное количество этого лекарства, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов", - отметил Степанов.

При этом в сообщении подчеркивается, что специфического лечения при COVID-19 еще нет.

Подчеркивается, что "Плаквенил" нельзя покупать в аптеках без рецепта врача.

Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.

Согласно инструкции к препарату, побочным действием может быть поражение сетчатки глаза, в том числе необратимое (при превышении рекомендуемой дозировки).

Также нет достаточных данных относительно применения "Плаквенила" при беременности.

Как сообщали Українськi Новини, на коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями.

 Ранее в ВОЗ рассказали, что нельзя делать в самоизоляции.

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