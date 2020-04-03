У Києві від коронавірусу загинули вже троє людей, 12 одужали

У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася до 189 випадків. Про це під час брифінгу сьогодні, 3 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Так, Кличко повідомив, що у Києві всього 189 випадків зараження коронавірусом, 3 летальних.

За добу зафіксовано 28 випадків нових випадків захворювання в Києві.

"За інформацією фахівців Київського міського лабораторного центру МОЗ України, за останню добу захворіли 17 чоловіків від 16 до 70 років і 11 жінок з 17 до 69 років, 2 жінок у віці 56 69 років померли", - зазначив Кличко.

Також відомо, що одужали після коронавірусу 12 киян.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, в Україні обмежать час перебування на вулиці.

А у МОЗ розповіли, якими ліками рятуватимуть хворих з коронавірусом.

Також Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусними пневмоніями, так що кількість хворих може зрости.

Крім того, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує поставку в регіони 2,3 тис. упаковок препарату "Плаквеніл", діюча речовина якого внесена у протокол лікування коронавірусної інфекції.