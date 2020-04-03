В МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать больных с коронавирусом

После того, как в МОЗ обновил алгоритмы, по которым в больницах будут лечить людей с коронавирусом, стало понятно, какие лекарственные препараты будут давать при разной степени тяжести заболевания. Что и когда будут назначать, описано в утвержденных протоколах Минздрава.

В документе говорится, что сначала пациента обследуют на возможность давать ему указанные в протоколе лекарства.

Перечень обследований при госпитализации выглядит так:

электрокардиограмма;

общий клинический анализ крови;

общий клинический анализ мочи;

биохимический анализ крови;

определение уровня глюкозы крови.

Назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения заболевания, сопутствующей патологии и наличии противопоказаний и при условии, что пациент согласен.

Лечение взрослых пациентов

Степень сложности Лечебные мероприятия Противопоказания Подтвержденный COVID-19. Заболевания средней степени сложности, пациент принадлежит к группе риска тяжелого и критического течения болезни. Рассмотрите начало лечения гидроксихлорохином, если нет противопоказаний: 400 мг при подозрении / диагнозе; 400 мг через 12 часов; в дальнейшем 200 мг дважды в день до 5 дней. Обратите внимание: прекратите лечение гироксихлорохином, если наблюдение за пациентом будет продолжаться дома. Если нет гидросихлорохина, рассмотрите возможность применения препаратов на основе хлорохина 600 мг (10 мг / кг) при диагностике и 300 мг (5 мг / кг) через 12 часов, в дальнейшем 300 мг (5 мг / кг) дважды в день до 5 дней или хлорохин фосфат 1000 мг при диагнозе и 500 мг через 12 часов, в дальнейшем 300 мг дважды в день на протяжении дня. Противопоказания интервал QTс > 500 мсек; взаимодействие лекарственных препаратов, в соответствии с инструкцией для медицинского применения. Возможно взаимодействие гидросихлорохина, вероятно, такое же как в хлорохина: тяжелая миастения; порфирия; патология сетчатки; эпилепсия. Обратите внимание: беременность не является противопоказанием, как таковая (большой опыт безопасного применения хлорохина) см. баланс польза / риск. Делайте ЭКГ ежедневно, если начальный интервал QTс 450-500 мс, и биохимию в соответствии с основным заболеванием. Подтвержденный COVID-19. Тяжелый ход ≥1 со следующим: Частота дыхания ≥30 / мин (взрослые); ≥40 / мин (дети <5). Насыщение кислородом крови ≤93%, соотношение PaO2 / FiO2 <300. Инфильтраты в легких> 50% легочного поля в течение 24-48 ч. Оптимальная поддерживающая терапия в больничной палате (или реанимационном отделении). Обеспечьте О2. Тщательно рассмотрите применение антибиотиков или противогрибковых средств в соответствии с локальной эпидемиологии. Рассмотрите начало лечения гидроксихлорохином. Есть противопоказания: 400 мг при диагнозе; 400 мг через 12 часов в дальнейшем 200 мг дважды в день до 5 дней. Обратите внимание: если нет гидросихлорохина, рассмотрите возможность применения препаратов на основе хлорохина 600 мг (10 мг / кг) при диагностике и 300 мг (5 мг / кг) через 12 часов, в дальнейшем 300 мг (5 мг / кг) дважды в день до 5 дней или хлорохин фосфат 1000 мг при диагнозе и 500 мг через 12 часов, в дальнейшем 300 мг дважды в день до 5 дней. рассмотрите применение лопинавир / ритонавир* 400/100 мг (2 таблетки по 200/50 мг) дважды в день в течение 14 дней), как второй вариант выбора только если гидрохлорохин / хлорохин противопоказаны при условии, что он может применяться в течение 10 дней после начала симптомов (проверьте также взаимодействие лекарственных средств); или у детей <10 кг (после консультации инфекциониста (IDS) Противопоказания: интервал QTк> 500 мс; Ликосвязанное взаимодействие. Возможно взаимодействие гидросихлорохина, вероятно, такая же как у хлорохина: тяжелая миастения; порфирия; патология сетчатки; эпилепсия. Обратите внимание: беременность не является противопоказанием, как таковая (большой опыт безопасного применения хлорохина) см. баланс польза / риск. Делайте общий биохимический анализ ежедневно и ЭКГ ежедневно, если начальный интервал QTс> 450 мс (и другие предназначенные исследования). Избегайте хинолонов, если возможно, или проводите тщательный мониторинг интервала QT, если нужны эти антибиотики. Если следует применять антибиотики, рассмотрите дополнительное применение азитромицина (при условии его возможного синергического эффекта с гидроксихлорохином), но с особой осторожностью по взаимодействию и пролонгации интервала QTс (ежедневно ЭКГ или мониторинг сердца) Подтвержденный COVID-19. Критическое течение заболевания ≥1 из следующих Острый респираторный дистресс синдром; ссепсис; изменение сознания; полиорганная недостаточность. Оптимальная поддерживающая терапия в отделении интенсивной терапии. Механическая вентиляция. Специальная профилактика и лечение острого респираторного дистресс синдрома. Отслеживание вторичных бактериальных и оппортунистических инфекций (Aspergillus). Предотвращение дальнейшего фиброза легких. Ремдесивир ** (Только в условиях клинического исследования): ударная доза 200 мг (в/в, в течение 30 мин); 100 мг один раз в день от 2 до 10 дней. Если Ремдесивир отсутствует: рассмотрите возможность применения гидроксихлорохина, хлорохина, при той же дозировке и мониторинга, как выше; замените ремдесивиром, если появится. Гидроксихлорохин, хлорохин с осторожностью применять при почечной / печеночной / сердечной недостаточности. Рассмотреть назначение тоцилизумаба пациентам группы риска (определенных в приказе Минздрава №722 от 28.03.2020). При угрозе тяжелого течения и быстрого прогрессирования заболевания: лейкопения и / или лимфопения в общем анализе крови повышенный уровень реактивного белка; повышенный уровень ИЛ-6, ИЛ-2. Все еще существует ограниченная информация о взаимодействия лекарственных средств. Оценку польза / риск следует проводить индивидуально. Рекомендуется тщательный мониторинг токсичности ремдесивира или уменьшенной эффективности сопутствующего препарата. Проверьте взаимодействие с другими лекарственными средствами.

*По состоянию на 31.03.2020 имеющиеся публикации об отсутствии преимуществ эффективности применения данного лекарственного средства, по сравнению с поддерживающей терапией.

** Только в условиях клинического исследования.

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