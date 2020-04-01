В Украине подтверждено 794 случая заражения COVID-19. 20 случаев летальные

В то время, как утром в стране было только 669 случаев заражения, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине выявлено 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса, 13 человек выздоровели.

По информации от группировок «ДНР/ЛНР», на подконтрольной им территории зафиксировано 3 случая коронавируса. Официальной информации о ситуации с заболеваемостью в ОРДЛО нет.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.