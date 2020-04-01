В Україні підтверджено 794 випадки зараження COVID-19. 20 випадків летальні

В той час, як вранці у країні було лише 669 випадків зараження, станом на 22:00 1 квітня в Україні виявлено 794 випадку коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від коронавірусу, 13 осіб одужали.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Тим часом з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

Найбільшу кількість смертей від коронавірусної інфекції зафіксовано серед хворих з цукровим діабетом. Саме в групі ризику найбільша вірогідність розвитку важких ускладнень від коронавирусної хвороби і велика летальність.