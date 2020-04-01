Реальной угрозой коронавирус считают чуть больше половины украинцев

41% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" не считают короновирус для себя реальной угрозой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей, 41% - противоположного мнения.

Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане.

В тоже время результаты опросов показали, что 87% респондентов видят реальной угрозой распространение коронавируса в стране.

Оценивая уровень заболеваемости на коронавирус, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители Юга, горожане, и представители старшей возрастной категории.

Оценивая ситуацию с заболеваемостью в своем регионе, респонденты считают ее менее угрожающей, чем по стране в целом.

Так, только 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в их местности является высоким, 65% считают низким, или же минимальным.

Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных "Рейтингом" считают, что при прекращении получения доходов их сбережений хватит меньше, чем на месяц.

А тем временем, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.

До этого карантин из-за коронавируса один раз продлили – до 24 апреля.