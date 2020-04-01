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01 апреля 2020, среда, 10:02 454 Инфографика
Общество 2020-04-01T10:08:52+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных

В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных

Анна Рудык
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 49 случаев;
  • Волынская область - 7 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 случая;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • г. Киев - 134 случая;
  • Киевская область - 57 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганська область - 3 случая;
  • Одесская область - 12 случаев;
  • Полтавская область - 2 случая;
  • Ровенская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 19 случаев;
  • Тернопольская область - 98 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонська область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 104 случая;
  • Черкасская область - 52 случая;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. 

По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

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