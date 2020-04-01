В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных

В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев. На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 49 случаев; Волынская область - 7 случаев; Днепропетровская область - 9 случаев; Донецкая область - 6 случаев; Житомирская область - 5 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 13 случаев; Ивано-Франковская область - 64 случая; Кировоградская область - 6 случаев; г. Киев - 134 случая; Киевская область - 57 случаев; Львовская область - 6 случаев; Луганська область - 3 случая; Одесская область - 12 случаев; Полтавская область - 2 случая; Ровенская область - 15 случаев; Сумская область - 19 случаев; Тернопольская область - 98 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонська область - 1 случай; Хмельницкая область - 3 случая; Черновицкая область - 104 случая; Черкасская область - 52 случая; Черниговская область - 2 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.