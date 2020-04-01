В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных

В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 49 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

г. Киев - 134 случая;

Киевская область - 57 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганська область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонська область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.