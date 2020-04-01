Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы, заявляет, что каждый третий гражданин Украины, который был эвакуирован спецрейсом с Бали, улетел из Украины на отдых уже после обращения Президента Владимира Зеленского к украинцам в мире с призывом возвращаться на родину из-за закрытия авиасообщения в связи с карантином.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"13 марта Президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетел из страны на Бали... 13, 14, 15 марта (!!!). То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и... потребовали их возвращать!" - написал министр.

Он считает подобное поведение этих украинцев свинством.

"Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других??? Так нельзя... это не честно по отношению к миллионам людей, живущих в стране", - отметил Аваков.

Он добавил, что более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% - вторичное заражение от них же уже в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, несколько помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.

Тем временем, полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве