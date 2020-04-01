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01 апреля 2020, среда, 12:11 452
Общество 2020-04-01T13:30:03+03:00
Українські Новини
Киев не будет открывать рынки во время карантина

Киев не будет открывать рынки во время карантина

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Рынки, карантин в Киеве
Виталий Кличко
Виталий Кличко

В Киеве не будут открывать рынки до окончания корантина, который могут продлить до середины мая. 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличков в ходе брифинга.

"Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов сегодня нет. Относительно рынков напомню: помните откуда ситуация разогналась в городе Ухань?" - сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок. Из 25 новых больных госпитализировали 15.

Тем временем, в МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер. оличество посетителей рынка унормировано с рассчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Также, пока рынок "Столичный" и так решил продолжать работу, несмотря на карантин, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступило за продолжение работы всех открытых продовольственных рынков в период карантина.

 

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