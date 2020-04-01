С обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве сбежали 60 человек, - Нацполиция

В то время, как Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы, полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, самовольно покинувших место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Более 60 (лиц покинули отель)", - ответил он на соответствующий вопрос.

Шевченко не уточнил, удалось ли вернуть самовольно покинувших место обсервации граждан.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, несколько помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.

Тем временем, 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.