Князь Монако заразился коронавирусом

В то время, как коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit, князь Монако Альбер также получил положительный результат теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление княжеского дворца.

Альбер II, глава княжества Монако, продолжает работать, и его состояние здоровья не вызывает беспокойства, заявили в княжеском дворце.

Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр города-государства, также получил положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, князь станет десятым жителем Монако, который заразился коронавирусом, поскольку правительство Монако объявило в среду, что число случаев заболевания в княжестве составляет девять.



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