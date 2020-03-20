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20 марта 2020, пятница, 08:47 24
Мир 2020-03-20T08:48:11+02:00
Українські Новини
Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако заразился коронавирусом

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Коронавирус в Монако, Князь Монако Альбер
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit, князь Монако Альбер также получил положительный результат теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление княжеского дворца.

Альбер II, глава княжества Монако, продолжает работать, и его состояние здоровья не вызывает беспокойства, заявили в княжеском дворце.

Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр города-государства, также получил положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, князь станет десятым жителем Монако, который заразился коронавирусом, поскольку правительство Монако объявило в среду, что число случаев заболевания в княжестве составляет девять.


Как сообщали Українські Новини, актер из "Игры Престолов" заразился коронавирусом. Кристофер Хивью с семьей находится на домашнем карантине. 

Ранее у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc.

Кроме того, один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им

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