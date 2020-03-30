Принц Чарльз выздоровел от коронавируса

В понедельник, 30 марта, принц Чарльз вышел из режима самоизоляции, в котором он находился из-за коронавируса, и сейчас находится в добром здравии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.

"Посоветовавшись со своим лечащим врачом, принц Уэльский теперь находится вне режима самоизоляции", — сообщил представитель королевской семьи.

25 марта у принца Чарльза подтвердился коронавирус, после чего он самоизолировался в замке в Шотландии. У принца Уэльского были легкие симптомы заболевания.Его жена Камилла также сдала тест на коронавирус (он показал отрицательный результат), но в целях безопасности она пока останется на карантине.

Карантин Чарльза продолжался менее недели. Установить, от кого именно он заразился, невозможно.

Как сообщали Українські Новини, осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом.

Тем временем, коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".

Также актер Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню.