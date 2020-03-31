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31 марта 2020, вторник, 16:08 241
Мир 2020-03-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
Концертный зал предназначенный для Евровидения переоборудуют в больницу

Концертный зал предназначенный для Евровидения переоборудуют в больницу

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Евровидение, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, отмена Евровидения
Евровидение. Фото: eurovision.ua
Евровидение. Фото: eurovision.ua

Коронавирусная пандемия привела к отмене Евровидения-2020, которое должно было пройти в Роттердаме. Тем временем, концертный зал, предназначенный  для Евровидение, переоборудуют в госпиталь для больных коронавирусом. Об этом передает Reuters.

В концертном зале  (Нидерланды),

Концертный зал Ahoy в Роттердаме переоборудуют в больницу для больных коронавирусом, и уже установили первые 88 с 680 необходимых больничных коек.

Отмечается, что данные меры предприняты с целью уменьшить давление на больницы в Нидерландах.

Как сообщали Українські Новини, помимо отмены Евровидения-2020, Нидерланды также отменили ежегодный концерт "Евровидение".

Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры-2020 в Токие перенесли на 2021 год, а церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.

Кроме того, американские СМИ просят Дональда Трампа помочь им выжить во время коронавируса. 

А Facebook пожертвует $100 млн для издательств, чьи рейтинги упали из-за пандемии коронавируса.

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