Концертный зал предназначенный для Евровидения переоборудуют в больницу

Коронавирусная пандемия привела к отмене Евровидения-2020, которое должно было пройти в Роттердаме. Тем временем, концертный зал, предназначенный для Евровидение, переоборудуют в госпиталь для больных коронавирусом. Об этом передает Reuters.

В концертном зале (Нидерланды),

Концертный зал Ahoy в Роттердаме переоборудуют в больницу для больных коронавирусом, и уже установили первые 88 с 680 необходимых больничных коек.

Отмечается, что данные меры предприняты с целью уменьшить давление на больницы в Нидерландах.

Как сообщали Українські Новини, помимо отмены Евровидения-2020, Нидерланды также отменили ежегодный концерт "Евровидение".

Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры-2020 в Токие перенесли на 2021 год, а церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.

Кроме того, американские СМИ просят Дональда Трампа помочь им выжить во время коронавируса.

А Facebook пожертвует $100 млн для издательств, чьи рейтинги упали из-за пандемии коронавируса.