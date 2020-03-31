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31 марта 2020, вторник, 14:32 447
Мир 2020-03-31T14:33:44+03:00
Українські Новини
Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса

Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Вакцина, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В то время, как Германия заявила, что готова массово производить вакцину от коронавируса, фармацевтическая компания Johnson&Johnson заявила о разработке вакцины от COVID-19 и уже в сентябре готова ее протестировать. Об этом компания заявила в сообщении на своем сайте.

Сообщается, что компания обязалась распространить один миллиард готовых вакцин по всему миру. Первые тесты на людях планируют проводить в сентябре 2020 года, а первые партии вакцины будут готовы к распространению в начале 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.

Также немецкие ученые выяснили, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. 

Тем временем китайские журналисты назвали человека, который стал первым заболевшим коронавирусом. 

А в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса. 

Помимо этого, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от инфекции COVID-19.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом по всему миру составляет 800 тысяч человек. 

 

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