Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса

В то время, как Германия заявила, что готова массово производить вакцину от коронавируса, фармацевтическая компания Johnson&Johnson заявила о разработке вакцины от COVID-19 и уже в сентябре готова ее протестировать. Об этом компания заявила в сообщении на своем сайте.

Сообщается, что компания обязалась распространить один миллиард готовых вакцин по всему миру. Первые тесты на людях планируют проводить в сентябре 2020 года, а первые партии вакцины будут готовы к распространению в начале 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.

Также немецкие ученые выяснили, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом.

Тем временем китайские журналисты назвали человека, который стал первым заболевшим коронавирусом.

А в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Помимо этого, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от инфекции COVID-19.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом по всему миру составляет 800 тысяч человек.