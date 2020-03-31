Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса

В то время, как Германия заявила, что готова массово производить вакцину от коронавируса, фармацевтическая компания Johnson&Johnson заявила о разработке вакцины от COVID-19 и уже в сентябре готова ее протестировать. Об этом компания заявила в сообщении на своем сайте. Сообщается, что компания обязалась распространить один миллиард готовых вакцин по всему миру. Первые тесты на людях планируют проводить в сентябре 2020 года, а первые партии вакцины будут готовы к распространению в начале 2021 года. Как сообщали Українські Новини, австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу. Также немецкие ученые выяснили, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. Тем временем китайские журналисты назвали человека, который стал первым заболевшим коронавирусом. А в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса. Помимо этого, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от инфекции COVID-19. Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом по всему миру составляет 800 тысяч человек.