Какая категория людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом

В частности, по данным Института Роберта Коха, в воскресенье в Германии было зарегистрировано 4 062 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксировано 22 672 случая заражения, 2 809 людей вылечились, 86 человек умерли от Covid-19.

"Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших - 82 года. 57% заболевших - это мужчины", - заявил глава института Коха Лотар Виланд.

В то же время, институт отмечает, что количество инфицированных намного больше, поскольку не все местные органы здравоохранения подали свои данные за выходные.

Как сообщали Українські Новини, в Молдове коронавирусом заболели еще восемь человек после поездки в Украину.

Тем временем, в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.