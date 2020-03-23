Какая категория людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом

Коронавирусной инфекцией по всему миру заразились более, чем 333 966 человек. В Украине лабораторно подтверждено 73 случая. Согласно исследованиям немецкого института Роберта Коха, средний возраст пациентов, которые попадают в "группу риска" заболевания коронавирусом, составляет 45 лет. Об этом передает Spiegel. В частности, по данным Института Роберта Коха, в воскресенье в Германии было зарегистрировано 4 062 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксировано 22 672 случая заражения, 2 809 людей вылечились, 86 человек умерли от Covid-19. "Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших - 82 года. 57% заболевших - это мужчины", - заявил глава института Коха Лотар Виланд. В то же время, институт отмечает, что количество инфицированных намного больше, поскольку не все местные органы здравоохранения подали свои данные за выходные. Как сообщали Українські Новини, в Молдове коронавирусом заболели еще восемь человек после поездки в Украину. Тем временем, в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.