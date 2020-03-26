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  • Австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу
26 марта 2020, четверг, 17:57 1220
Австралия 2020-03-26T18:30:02+02:00
Українські Новини
Австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу

Австралийские медики протестируют вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу

Елизавета Кесельман
Австралия, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Австралии
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Французские ученые выяснили о возможном эффекте комбинирования препаратов гидроксихлорохина и азитромицинома против коронавируса. Тем временем в Австралии ученые готовят тестировать вакцину против туберкулеза в качестве одного из методов противодействия коронавирусу. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что участие в тестировании примут около 4 тысяч медиков, а само испытание начнется на следующей неделе.

В частности, половина участников примет вакцину от туберкулеза (БЦЖ), которая не имеет побочных эффектов, в то время как другая половина примет плацебо, и обе группы позволят отслеживать состояние своего здоровья с помощью приложения.

Результаты испытания будут известны через полгода.

Как отмечают ученые, вакцина от туберкулеза способна бороться с коронавирусом, в связи с ее возможностью широко стимулировать иммунную систему.

Как сообщали Українські Новини, ранее немецкие ученые выяснили, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. 

Также китайские журналисты назвали человека, который стал первым заболевшим коронавирусом. 

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