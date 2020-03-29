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  • Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки
29 марта 2020, воскресенье, 19:39 8271
Европа 2020-03-29T19:40:34+03:00
Українські Новини
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки

Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки

Таня Войтюк
Италия, Массовые беспорядки, Коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

В Италии в условиях усиленного карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 начались массовые беспорядки. Люди истощены финансово и эмоционально, некоторые начали заниматься мародерством и грабить магазины, передает Sky news.

В социальных сетях за последнее время появились группы для организации рейдов в супермаркеты. Наибольшее напряжение распространилась на юге страны.

Местные СМИ сообщают, что мужчина в Апулии вызвал полицию после закрытия банка, поскольку не смог снять пенсию его матери – единственный доход семьи.

Страной также распространилось видео итальянца, который записал речь к правительству вместе со своей дочерью. На видео ребенок ест кусок хлеба и мужчина комментирует: "Как и моя дочь, другие дети через несколько дней не смогут съесть этот кусочек хлеба. Будьте уверены, вы пожалеете об этом, потому что будет революция".

На это мэр Палермо сказал, что преступные банды эксплуатируют человеческие трудности и разжигают насилие в стране.

"Дискомфорт и недомогание растут, и мы фиксируем тревожные сообщения о протестах и гневе, которыми пользуются преступники, которые хотят дестабилизировать систему. Чем больше времени проходит, тем больше ресурсов исчерпывается. У людей заканчиваются их незначительные сбережения. Это говорит о том, что скоро социально-экономические проблемы взорвутся", - сказал мэр Леолука Орландо.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предоставил 25 млрд. евро для поддержки семей и предприятий, пострадавших от закрытия. Некоторые говорят, что они еще ждут этой помощи.

Однако в стране много не зарегистрированных официально работников, особенно много их на юге. Они не имеют права на такую помощь от государства.

Хотя вирус не достиг таких же уровней кризиса на юге Италии, голод и лишения грозят еще большими проблемами.

Как сообщали Українські Новини, Италия опережает другие страны по количеству заражений коронавирусом.

13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

Также Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса.

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